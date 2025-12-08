GR652 de Laval de Cère à Touzac, par Rocamadour et Gourdon Laval-de-Cère Lot
GR652, itinéraire venant d’Aurillac, rentrant dans le Lot à Laval de Cère; il suit les gorges de la Cère dans un premier temps avant de rejoindre la vallée de la Dordogne et de redescendre vers Rocamadour; à cet endroit il se dirige vers Gourdon et donne la possibilité de rejoindre le GR36 à Bonaguil ou bien le GR65 à Moissac dans le Tarn et Garonne.
English :
GR652, route from Aurillac, entering the Lot at Laval de Cère; it first follows the gorges of the Cère before joining the Dordogne valley and descending towards Rocamadour; at this point it heads towards Gourdon and gives the option of joining the GR36 at Bonaguil or the GR65 at Moissac in the Tarn et Garonne.
Deutsch :
GR652, von Aurillac kommend, der in Laval de Cère in den Lot eintritt; er folgt zunächst der Schlucht der Cère, bevor er das Tal der Dordogne erreicht und nach Rocamadour hinabsteigt; hier biegt er nach Gourdon ab und bietet die Möglichkeit, in Bonaguil auf den GR36 oder in Moissac im Tarn et Garonne auf den GR65 zu stoßen.
Italiano :
GR652, percorso da Aurillac, che entra nel Lot a Laval de Cère; segue dapprima le gole del Cère prima di entrare nella valle della Dordogna e scendere verso Rocamadour; a questo punto si dirige verso Gourdon e offre la possibilità di unirsi al GR36 a Bonaguil o al GR65 a Moissac nel Tarn et Garonne.
Español :
GR652, itinerario desde Aurillac, que entra en el Lot por Laval de Cère; sigue primero las gargantas del Cère antes de unirse al valle del Dordoña y descender hacia Rocamadour; en este punto se dirige hacia Gourdon y da la opción de unirse al GR36 en Bonaguil o al GR65 en Moissac, en el Tarn et Garonne.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot