Les Cascades Perdues Laval-de-Cère Lot

Les Cascades Perdues

Les Cascades Perdues 46130 Laval-de-Cère Lot Occitanie

Durée : 210 Distance : 12000.0 Tarif :

Circuit ponctué de nombreux points de vue remarquables qui donne un bon aperçu des caractéristiques du paysage du Ségala, sauvage et rude.

C’est dans un paysage qui fleure déjà l’Auvergne où les maisons ont un aspect montagnard avec leur coiffure en lauzes de schiste parfois percée de deux étages de lucarnes, que débouchent les impressionnantes gorges de la Cère

English :

A circuit punctuated by numerous remarkable viewpoints, giving a good overview of the characteristics of the wild and rugged Se?gala landscape.

The landscape is reminiscent of the Auvergne, where the houses have a mountain feel, with their shale roofs sometimes pierced by two sets of dormer windows, and where the impressive Ce?re gorges open up

Deutsch :

Ein Rundgang mit vielen bemerkenswerten Aussichtspunkten, der einen guten Einblick in die wilde und raue Landschaft von Se?gala gibt.

In einer Landschaft, die schon fast an die Auvergne erinnert, wo die Häuser mit ihren Schieferdächern, die manchmal von zwei Dachgauben durchbrochen werden, bergig wirken, und die beeindruckende Schlucht der Ce?re

Italiano :

Un percorso costellato da numerosi punti panoramici di rilievo, che offre una buona panoramica delle caratteristiche del paesaggio selvaggio e aspro della Señada.

Un paesaggio che ricorda l’Alvernia, dove le case hanno un aspetto montuoso, con i loro tetti di scisto a volte perforati da due abbaini, e dove si scoprono le impressionanti gole del Ce?re

Español :

Un itinerario jalonado por numerosos miradores notables, que ofrece una buena panorámica de las características del paisaje salvaje y accidentado de Se?gala.

Un paisaje que huele a Auvernia, donde las casas tienen un aspecto montañoso, con sus tejados de pizarra a veces perforados por dos juegos de ventanas abuhardilladas, y donde se revelan las impresionantes gargantas del Ce?re

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot