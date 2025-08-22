GRAND CIRCUIT DE LA RINCERIE La Selle-Craonnaise Mayenne

GRAND CIRCUIT DE LA RINCERIE La Selle-Craonnaise Mayenne vendredi 1 mai 2026.

Durée : Distance : 20200.0 Tarif :

Grand circuit de La Rincerie à La Selle-Craonnaise 20,2 km, environ 06h05

http://www.sudmayenne.com/   +33 2 43 70 42 74

English :

Grand circuit from La Rincerie to La Selle-Craonnaise: 20.2 km, about 06:05 am

Deutsch :

Große Runde von La Rincerie nach La Selle-Craonnaise: 20,2 km, ca. 06:05 Uhr

Italiano :

Circuito principale da La Rincerie a La Selle-Craonnaise: 20,2 km, ca. 06:05

Español :

Circuito principal de La Rincerie a La Selle-Craonnaise: 20,2 km, aprox. 06:05

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-17 par eSPRIT Pays de la Loire