Grand Tour VTT de Besançon Besançon Doubs

Grand Tour VTT de Besançon En VTT assistance électrique Difficile

Grand Tour VTT de Besançon Place Charles Guyon 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 192000.0

Ce grand tour à VTT se veut une invitation au voyage pour partir à la découverte de Besançon et ses environs, terre d’activités outdoor. Long de 192 km et proposant un dénivelé positif de plus de 4000m, il emprunte les vallées du Doubs, de l’Ognon et de la Loue, grimpe sur le premier plateau des Montagnes du Jura, traverse des paysages agricoles et offre des superbes points de vues, notamment sur le Massif des Vosges, du Jura et des Alpes. Il peut se réaliser en 2, 3 ou 4 jours au gré des envies

https://espacestrail.run/fr/besancon/parcours/173446

English :

This great mountain bike tour is an invitation to travel and discover Besançon and its surroundings, a land of outdoor activities. It is 192 km long and offers a positive difference in altitude of more than 4000m. It follows the valleys of the Doubs, the Ognon and the Loue, climbs on the first plateau of the Jura Mountains, crosses agricultural landscapes and offers superb views, notably on the Vosges, the Jura and the Alps. It can be done in 2, 3 or 4 days according to your wishes

Deutsch :

Diese große Mountainbike-Tour ist eine Einladung zu einer Reise, um Besançon und seine Umgebung, das Land der Outdoor-Aktivitäten, zu entdecken. Die 192 km lange Strecke mit einem positiven Höhenunterschied von über 4000 m führt durch die Täler des Doubs, des Ognon und der Loue, klettert auf die erste Hochebene der Juraberge, durchquert landwirtschaftliche Landschaften und bietet herrliche Ausblicke, insbesondere auf die Vogesen, den Jura und die Alpen. Er kann je nach Lust und Laune in 2, 3 oder 4 Tagen absolviert werden

Italiano :

Questo grande tour in mountain bike è un invito a viaggiare e a scoprire Besançon e i suoi dintorni, terra di attività all’aria aperta. È lungo 192 km e offre un dislivello positivo di oltre 4000 m. Segue le valli del Doubs, dell’Ognon e della Loue, sale sul primo altopiano del Giura, attraversa paesaggi agricoli e offre panorami superbi, in particolare sui Vosgi, il Giura e le Alpi. Può essere percorso in 2, 3 o 4 giorni, a seconda dei desideri

Español :

Este gran recorrido en bicicleta de montaña es una invitación a viajar y descubrir Besançon y sus alrededores, tierra de actividades al aire libre. Tiene una longitud de 192 km y ofrece un desnivel positivo de más de 4000 m. Recorre los valles del Doubs, del Ognon y del Loue, asciende la primera meseta de los montes del Jura, atraviesa paisajes agrícolas y ofrece magníficas vistas, en particular de los Vosgos, el Jura y los Alpes. Puede realizarse en 2, 3 o 4 días, según sus deseos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data