Grande balade de la Chapelle de Montempuy Saint-Parize-en-Viry Nièvre

Grande balade de la Chapelle de Montempuy

Située aux confins de l’Allier, dans le département de la Nièvre, cette boucle vous mène à la découverte de la jolie campagne nivernaise et de la belle chapelle de Montempuy.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : A lovely ride to discover the Montempuy chapel

Located on the border of the Allier, in the department of Nièvre, during this loop you will discover the beautiful Nivernais countryside and the lovely Montempuy chapel.

Deutsch :

Dieser Rundweg liegt an der Grenze zum Allier im Departement Nièvre und führt Sie durch die hübsche Landschaft von Nivernaise und zur schönen Kapelle von Montempuy.

Italiano :

Ai margini dell’Allier, nel dipartimento della Nièvre, questo percorso si snoda attraverso la graziosa campagna del Nivernais e la bella cappella di Montempuy.

Español :

A orillas del Allier, en el departamento de Nièvre, este bucle le llevará por la bonita campiña de Nivernais y la hermosa capilla de Montempuy.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05