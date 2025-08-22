Petite balade de la Chapelle de Montempuy Saint-Parize-en-Viry Nièvre

Petite balade de la Chapelle de Montempuy

Petite balade de la Chapelle de Montempuy Le bourg 58300 Saint-Parize-en-Viry Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : Tarif :

Située aux confins de l’Allier, dans le département de la Nièvre, cette boucle vous mène le long des jolies petites routes nivernaises à la découverte de la belle chapelle de Montempuy.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : A quick ride to discover the Montempuy chapel

Located on the border of the Allier, this loop leads you along the little roads of the Nivernais area to discover the beautiful Montempuy chapel.

Deutsch :

Dieser Rundweg liegt an der Grenze zum Allier im Departement Nièvre und führt Sie entlang der hübschen kleinen Straßen von Nivernaise zur Entdeckung der schönen Kapelle von Montempuy.

Italiano :

Situato ai margini dell’Allier, nel dipartimento della Nièvre, questo anello vi porta lungo le graziose stradine del Nivernais alla scoperta della bella cappella di Montempuy.

Español :

Situado al borde del Allier, en el departamento de Nièvre, este bucle le lleva por bonitas carreteritas nivernais para descubrir la hermosa capilla de Montempuy.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme