Grande boucle en forêt de Chantilly Chantilly Oise

Grande boucle en forêt de Chantilly Place de la Gare 60500 Chantilly Oise Hauts-de-France
Durée : 270 Distance : 16000.0 Tarif :
Pour découvrir les étangs de Comelles, revenir par le village d’Avilly, le château et les grandes écuries de Chantilly.
To discover the Comelles ponds, return via the village of Avilly, the château and the Chantilly stables.
Um die Teiche von Comelles zu entdecken, kehren Sie über das Dorf Avilly, das Schloss und die großen Stallungen von Chantilly zurück.
Per scoprire gli stagni di Comelles, ritornate passando per il villaggio di Avilly, il castello e le scuderie di Chantilly.
Para descubrir los estanques de Comelles, vuelva por el pueblo de Avilly, el castillo y las caballerizas de Chantilly.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France