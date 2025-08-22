Grande boucle en forêt de Chantilly Chantilly Oise

Grande boucle en forêt de Chantilly A pieds Difficulté moyenne

Grande boucle en forêt de Chantilly Place de la Gare 60500 Chantilly Oise Hauts-de-France

Durée : 270 Distance : 16000.0 Tarif :

Pour découvrir les étangs de Comelles, revenir par le village d’Avilly, le château et les grandes écuries de Chantilly.

English : Grande boucle en forêt de Chantilly

To discover the Comelles ponds, return via the village of Avilly, the château and the Chantilly stables.

Deutsch : Grande boucle en forêt de Chantilly

Um die Teiche von Comelles zu entdecken, kehren Sie über das Dorf Avilly, das Schloss und die großen Stallungen von Chantilly zurück.

Italiano :

Per scoprire gli stagni di Comelles, ritornate passando per il villaggio di Avilly, il castello e le scuderie di Chantilly.

Español : Grande boucle en forêt de Chantilly

Para descubrir los estanques de Comelles, vuelva por el pueblo de Avilly, el castillo y las caballerizas de Chantilly.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France