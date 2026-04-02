Grande Traversée du Jura Gravel Mandeure Doubs

Grande Traversée du Jura Gravel Gravel bike Difficile

Grande Traversée du Jura Gravel Mandeure 25350 Mandeure Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 211870.0 Tarif :

Grande itinérance en gravel de 383 km traversant l’intégralité des Montagnes du Jura du nord au sud, dont plus de la moitié de l’itinéraire se trouve dans le Doubs !

Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/198

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English :

A 383 km long gravel itinerary crossing the entire Jura Mountains from north to south, with more than half of the route in the Doubs!

Deutsch :

Große Gravel-Route von 383 km, die die gesamten Juraberge von Nord nach Süd durchquert, wobei mehr als die Hälfte der Strecke im Doubs liegt!

Italiano :

Un percorso sterrato di 383 km che attraversa l’intero Giura da nord a sud, con più della metà del percorso nel Doubs!

Español :

Una ruta de 383 km de grava que atraviesa todo el macizo del Jura de norte a sur, ¡con más de la mitad del recorrido en el Doubs!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-09 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data