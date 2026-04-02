Gravel VTT Circuit des Vergers Eaux-Puiseaux Aube

Gravel VTT Circuit des Vergers Facile

Gravel VTT Circuit des Vergers 10130 Eaux-Puiseaux Aube Grand Est

Durée : 150 Distance : 16155.0 Tarif :

Circuit N° 9 18 km 361 m de dénivelé 2h30 facile

Au départ de la Chapelle St Joseph et son magnifique point de vue, partez à l’assaut de la Forêt d’Othe, accrochée à ses coteaux calcaires. En passant, vous traverserez la plaine céréalière et ses courbes généreuses. Après une longue montée en sous-bois, vos efforts seront récompensés à la vue du seigneur de la forêt, l’arbre du Pied Cornier, chêne de plus de 500 ans dont le tronc de près de 6 mètres de haut atteint 1,85 m de diamètre. En plein cœur de la Forêt d’Othe, vous apprécierez faire une pause à la base de Vaupicot.

Avant de plonger sur les hauteurs du village d’Eaux-Puiseaux et son musée du cidre.

La base VTT est ouverte toute l’année à l’exception de la période d’ouverture générale de la chasse soit de mi septembre à début mars (période définie chaque année par arrêté préfectoral visible en mairie).

Téléchargez le circuit en cliquant sur ce lien https://www.openrunner.com/route-details/10876655

Facile

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English :

Circuit N° 9 18 km 361 m ascent 2h30 easy

Departing from Chapelle St Joseph and its magnificent viewpoint, set off on an assault on the Forêt d’Othe, clinging to its limestone hillsides. On the way, you will cross the cereal plain and its generous curves. After a long climb through the undergrowth, your efforts will be rewarded by the sight of the lord of the forest, the Pied Cornier tree, an oak over 500 years old with a trunk almost 6 metres high and 1.85 m in diameter. In the heart of the Forêt d’Othe, you’ll enjoy a break at the base of Vaupicot.

Before plunging into the heights of the village of Eaux-Puiseaux and its cider museum.

The mountain bike base is open all year round, with the exception of the hunting season from mid-September to early March (defined each year by prefectoral decree and available from the Mairie).

Download the circuit by clicking on this link: https://www.openrunner.com/route-details/10876655

Deutsch :

Rundweg N° 9 18 km 361 m Höhenunterschied 2h30 leicht

Von der Kapelle St Joseph und ihrem herrlichen Aussichtspunkt aus erobern Sie den Forêt d’Othe, der sich an seine Kalksteinhänge klammert. Auf dem Weg dorthin durchqueren Sie die Getreideebene mit ihren großzügigen Kurven. Nach einem langen Anstieg durch das Unterholz werden Ihre Anstrengungen mit dem Anblick des Herrn des Waldes belohnt, dem Baum von Pied Cornier, einer über 500 Jahre alten Eiche mit einem Stammdurchmesser von 1,85 m und einer Höhe von fast 6 m. Im Herzen des Forêt d’Othe können Sie an der Basis von Vaupicot eine Pause einlegen.

Anschließend geht es weiter in das hochgelegene Dorf Eaux-Puiseaux mit seinem Apfelweinmuseum.

Die Mountainbike-Station ist das ganze Jahr über geöffnet, außer während der allgemeinen Jagdzeit von Mitte September bis Anfang März (diese Zeit wird jedes Jahr durch einen Erlass des Präfekten festgelegt, der im Rathaus eingesehen werden kann).

Laden Sie den Rundgang herunter, indem Sie auf diesen Link klicken: https://www.openrunner.com/route-details/10876655

Italiano :

Circuito N° 9 18 km 361 m di dislivello 2h30 facile

Partendo dalla Chapelle St Joseph e dal suo magnifico belvedere, si parte all’assalto della Forêt d’Othe, aggrappandosi ai suoi pendii calcarei. Durante il percorso, si attraversa la pianura cerealicola e le sue generose curve. Dopo una lunga salita nel sottobosco, i vostri sforzi saranno ricompensati dalla vista del signore della foresta, il Pied Cornier, una quercia di oltre 500 anni con un tronco alto quasi 6 metri e un diametro di 1,85 metri. Nel cuore della Forêt d’Othe, si può fare una sosta alla base del Vaupicot.

Prima di tuffarsi nelle alture del villaggio di Eaux-Puiseaux e del suo museo del sidro.

La base di mountain bike è aperta tutto l’anno, ad eccezione della stagione di caccia, che va da metà settembre all’inizio di marzo (questo periodo è definito ogni anno da un decreto prefettizio e può essere consultato presso il municipio).

Scarica il percorso cliccando su questo link: https://www.openrunner.com/route-details/10876655

Español :

Circuito N° 9 18 km 361 m ascenso 2h30 fácil

Partiendo de la Chapelle St Joseph y de su magnífico mirador, emprenda el asalto al Forêt d’Othe, aferrándose a sus laderas calcáreas. En el camino, atravesará la llanura cerealista y sus generosas curvas. Tras una larga subida entre la maleza, sus esfuerzos se verán recompensados por la visión del señor del bosque, el roble de Pied Cornier, un roble de más de 500 años con un tronco de casi 6 metros de altura y 1,85 metros de diámetro. En pleno corazón de la Forêt d’Othe, podrá disfrutar de un descanso en la base de Vaupicot.

Antes de sumergirse en las alturas del pueblo de Eaux-Puiseaux y su museo de la sidra.

La base de BTT está abierta todo el año, a excepción de la temporada de caza, que va de mediados de septiembre a principios de marzo (este periodo se define cada año por decreto prefectoral y puede consultarse en el ayuntamiento).

Descargue el itinerario haciendo clic en este enlace: https://www.openrunner.com/route-details/10876655

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-03 par Aube en Champagne Attractivité