Les Trois Monts Eaux-Puiseaux Aube

Les Trois Monts Facile

Les Trois Monts 10130 Eaux-Puiseaux Aube Grand Est

Durée : 14400 Distance : 14600.0 Tarif :

Les Trois Monts: 4h environ niveau facile balisage blanc-jaune puis jaune-rouge. A voir lors de votre circuit: musée du cidre à Eaux-Puiseaux, points de vue sur le Pays d’Othe et la forêt de Chaource, l’église d’Auxon, église et lavoir de Montigny les Monts. A proximité: église de la Villeneuve-au-chemin.

Facile

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English :

Les Trois Monts: approx. 4 hrs easy level white-yellow then yellow-red signposting. Things to see on your tour: cider museum at Eaux-Puiseaux, views over the Pays d’Othe and Chaource forest, Auxon church, Montigny les Monts church and washhouse. Nearby: Villeneuve-au-chemin church.

Deutsch :

Les Trois Monts: ca. 4 Stunden leichter Schwierigkeitsgrad weiß-gelbe, dann gelb-rote Markierung. Sehenswürdigkeiten: Apfelweinmuseum in Eaux-Puiseaux, Aussichtspunkte auf das Pays d’Othe und den Wald von Chaource, die Kirche von Auxon, Kirche und Waschhaus von Montigny les Monts. In der Nähe: Kirche von La Villeneuve-au-chemin.

Italiano :

Les Trois Monts: circa 4 ore livello facile segnaletica bianco-gialla e poi giallo-rossa. Da non perdere: il museo del sidro di Eaux-Puiseaux, la vista sul Pays d’Othe e sulla foresta di Chaource, la chiesa di Auxon, la chiesa e il lavatoio di Montigny les Monts. Nelle vicinanze: la chiesa di La Villeneuve-au-chemin.

Español :

Les Trois Monts: unas 4 horas nivel fácil señalización blanco-amarillo y luego amarillo-rojo. No se pierda: el museo de la sidra de Eaux-Puiseaux, las vistas sobre el Pays d’Othe y el bosque de Chaource, la iglesia de Auxon, la iglesia y el lavadero de Montigny les Monts. En los alrededores: la iglesia de La Villeneuve-au-chemin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité