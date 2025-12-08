Grotte du Bisontin Saint-Hippolyte Doubs

Grotte du Bisontin A pieds Difficile

Grotte du Bisontin Office de Tourisme, place du village, Saint-Hippolyte 25190 Saint-Hippolyte Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9670.0 Tarif :

Une randonnée incontournable au départ de Saint-Hippolyte, avec en point d’orgue la grotte du Bisontin, site karstique.

Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/143

English :

An unmissable hike starting from Saint-Hippolyte, culminating in the grotte du Bisontin, a karstic site.

Deutsch :

Eine unumgängliche Wanderung von Saint-Hippolyte aus mit dem Höhepunkt der Grotte du Bisontin, einer Karststätte.

Italiano :

Un’escursione da non perdere che parte da Saint-Hippolyte e culmina nella grotta del Bisontin, un sito carsico.

Español :

Una excursión ineludible que parte de Saint-Hippolyte y culmina en la gruta del Bisontin, un lugar kárstico.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data