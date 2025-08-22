GRP 4 Les belvèdères du Mont-Saint-Michel d’Avranches à Villedieu-les-Poêles Avranches Manche

GRP 4 Les belvèdères du Mont-Saint-Michel d’Avranches à Villedieu-les-Poêles

Cette boucle offre des points de vue uniques sur le Mont-Saint-Michel. Au Petit-Celland, après le site des Trois Croix, le sentier serpente parmi les conifères et rejoint une crête dominant les méandres de la Sée. De l’antique cité d’Avranches, il suit le sentier du littoral pour atteindre la pointe du Grouin. Le spectacle de la baie, face au Mont-Saint-Michel, y est splendide. Se succèdent alors les hautes falaises de Champeaux, la cabane Vauban, cet ancien abri de douanier du 17ème siècle, et le site sauvage de la vallée du Lude. De la vallée des Peintres, le chemin traverse la lande et débouche sur les Balcons de Saint Pierre près de l’Abbaye de la Lucerne. De vallées en vallées, l’itinéraire conduit aux ruelles médiévales de Villedieu-Les-Poêles avant de rejoindre Le Petit-Celland par les crêtes dominant la vallée de la Sée.

English : GRP 4 Les belvèdères du Mont-Saint-Michel d’Avranches à Villedieu-les-Poêles

This loop offers unique views of Mont-Saint-Michel. At Petit-Celland, after the site of the Three Crosses, the path winds through the conifers and reaches a ridge dominating the meanders of the Sée. From the ancient city of Avranches, it follows the coastal path to reach the Pointe du Grouin. The view of the bay, facing Mont-Saint-Michel, is splendid. The high cliffs of Champeaux, the Vauban hut, this former customs shelter from the 17th century, and the wild site of the Lude valley follow one another. From the Valley of the Painters, the path crosses the moor and leads to the Balcons de Saint Pierre near the Abbaye de la Lucerne. From valley to valley, the route leads to the medieval streets of Villedieu-Les-Poêles before reaching Le Petit-Celland via the ridges overlooking the Sée valley.

Deutsch :

Dieser Rundweg bietet einzigartige Aussichtspunkte auf den Mont-Saint-Michel. In Le Petit-Celland, nach der Stätte der Drei Kreuze, schlängelt sich der Weg durch Nadelbäume und erreicht einen Kamm, der die Windungen des Flusses Sée überblickt. Von der antiken Stadt Avranches aus folgt er dem Küstenpfad, um die Pointe du Grouin zu erreichen. Von hier aus hat man einen herrlichen Blick auf die Bucht mit dem Mont-Saint-Michel. Es folgen die hohen Klippen von Champeaux, die Vauban-Hütte, ein ehemaliger Zöllnerunterstand aus dem 17. Jahrhundert, und die Wildnis des Lude-Tals. Vom Tal der Maler aus führt der Weg durch die Heide und mündet auf den Balkonen von Saint Pierre in der Nähe der Abtei von La Lucerne. Von Tal zu Tal führt der Weg durch die mittelalterlichen Gassen von Villedieu-Les-Poêles, bevor er über die Kämme, die das Tal des Flusses Sée überragen, nach Le Petit-Celland führt.

Italiano :

Questo anello offre una vista unica sul Mont-Saint-Michel. A Petit-Celland, dopo il sito delle Tre Croci, il sentiero si snoda tra le conifere e raggiunge una cresta che domina i meandri della Sée. Dall’antica città di Avranches, segue il sentiero costiero per raggiungere la Pointe du Grouin. La vista sulla baia, di fronte a Mont-Saint-Michel, è splendida. Le alte falesie di Champeaux, la capanna Vauban, antico rifugio doganale del XVII secolo, e il sito selvaggio della valle della Lude si susseguono. Dalla Vallée des Peintres, il sentiero attraversa la brughiera e conduce ai Balcons de Saint Pierre, vicino all’Abbaye de la Lucerne. Di valle in valle, il percorso conduce alle strade medievali di Villedieu-Les-Poêles prima di raggiungere Le Petit-Celland attraverso le creste che dominano la valle della Sée.

Español :

Este bucle ofrece unas vistas únicas del Mont-Saint-Michel. En Petit-Celland, tras el emplazamiento de las Tres Cruces, el sendero serpentea entre las coníferas y alcanza una cresta que domina los meandros de la Sée. Desde la antigua ciudad de Avranches, sigue el camino de la costa para llegar a la Pointe du Grouin. La vista de la bahía, frente al Mont-Saint-Michel, es espléndida. Los altos acantilados de Champeaux, la cabaña de Vauban, antiguo refugio aduanero del siglo XVII, y el agreste paraje del valle del Lude se suceden. Desde la Vallée des Peintres, el camino atraviesa el páramo y conduce a los Balcons de Saint Pierre, cerca de la Abbaye de la Lucerne. De valle en valle, la ruta conduce a las calles medievales de Villedieu-Les-Poêles antes de llegar a Le Petit-Celland por las crestas que dominan el valle de la Sée.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme