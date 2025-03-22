GRP Tour de la Vallée d’Ossau Etape Eaux-Bonnes Eaux-Chaudes Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

GRP Tour de la Vallée d'Ossau Etape Eaux-Bonnes Eaux-Chaudes A pieds Difficile

Fédération Française de Randonnée GRP Tour de la Vallée d'Ossau Etape Eaux-Bonnes Eaux-Chaudes 64440 Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 16500.0

Cette grande randonnée permet un tour pratiquement complet du Gourzy. Elle offre au randonneur confirmé un magnifique panorama sur la vallée d’Ossau et tous ses hauts sommets.

+33 5 59 05 12 17

English : GRP Tour de la Vallée d’Ossau Etape Eaux-Bonnes Eaux-Chaudes

This long hike allows an almost complete tour of the Gourzy. It offers the experienced hiker a magnificent panorama of the Ossau valley and all its high peaks.

Deutsch : GRP Tour de la Vallée d’Ossau Etape Eaux-Bonnes Eaux-Chaudes

Diese große Wanderung ermöglicht eine fast vollständige Umrundung des Gourzy. Sie bietet dem erfahrenen Wanderer ein herrliches Panorama über das Ossautal und alle seine hohen Gipfel.

Italiano :

Questa lunga escursione permette di fare un giro praticamente completo del Gourzy. Offre all’escursionista esperto un magnifico panorama sulla valle di Ossau e su tutte le sue alte vette.

Español : GRP Tour de la Vallée d’Ossau Etape Eaux-Bonnes Eaux-Chaudes

Esta larga caminata permite un recorrido prácticamente completo del Gourzy. Ofrece al excursionista experimentado un magnífico panorama del valle de Ossau y de todas sus altas cumbres.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine