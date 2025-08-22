GS9 Sainte-Lucie Les Hauts Jours Sampigny Meuse

GS9 Sainte-Lucie Les Hauts Jours Adultes A pieds Difficulté moyenne

GS9 Sainte-Lucie Les Hauts Jours 55300 Sampigny Meuse Grand Est

Durée : 330 Distance : 21000.0 Tarif :

Cette belle randonnée va vous mener, au départ de l’ancienne gare de Sampigny sur une distance de 21 km, vers un parcours vallonné, pour moitié ombragé. Vous aurez l’occasion de découvrir, entre autres, deux sites qui ont donné son nom à cette randonnée. Ce sont la Chapelle Sainte-Lucie, bergère lorraine canonisée en 950, et la Fontaine des Hauts-Jours, lieu propice à une halte pique-nique.

Vous traverserez les villages de Ménil-aux-Bois, Grimaucourt-près-Sampigny et Malaumont où vous aurez la possibilité de voir des oratoires, des églises remarquable (Ménil-aux-Bois) et fortifiée (Malaumont) possédant statues anciennes et retable.

Aux sortirs des bois, vous aurez l’occasion de découvrir 4 superbes points de vue dominant des vallons.

Sentier balisé par La Grolle Sammielloise.

Difficulté moyenne

English :

Starting from the old railway station in Sampigny, this beautiful 21 km hike takes you on an undulating route, half of it shaded. You’ll have the opportunity to discover, among other things, two sites that have given this hike its name. These are the Chapelle Sainte-Lucie, a shepherdess from Lorraine who was canonized in 950, and the Fontaine des Hauts-Jours, an ideal spot for a picnic stop.

You’ll pass through the villages of Ménil-aux-Bois, Grimaucourt-près-Sampigny and Malaumont, where you’ll see oratories, remarkable churches (Ménil-aux-Bois) and fortified churches (Malaumont) with ancient statues and altarpieces.

At the edge of the woods, you’ll discover 4 superb viewpoints overlooking the valleys.

Trail signposted by La Grolle Sammielloise.

Deutsch :

Diese schöne Wanderung führt Sie vom alten Bahnhof von Sampigny aus über eine Strecke von 21 km zu einer hügeligen, zur Hälfte schattigen Strecke. Sie werden unter anderem die Gelegenheit haben, zwei Orte zu entdecken, die dieser Wanderung ihren Namen gegeben haben. Es sind dies die Kapelle Sainte-Lucie, eine lothringische Hirtin, die 950 heiliggesprochen wurde, und der Brunnen Fontaine des Hauts-Jours, ein geeigneter Ort für einen Picknickstopp.

Sie durchqueren die Dörfer Ménil-aux-Bois, Grimaucourt-près-Sampigny und Malaumont, wo Sie die Möglichkeit haben, Oratorien, bemerkenswerte (Ménil-aux-Bois) und befestigte (Malaumont) Kirchen mit alten Statuen und Altarbildern zu sehen.

An den Ausgängen der Wälder haben Sie die Möglichkeit, vier wunderschöne Aussichtspunkte mit Blick auf die Täler zu entdecken.

Markierter Pfad von La Grolle Sammielloise.

Italiano :

Partendo dalla vecchia stazione ferroviaria di Sampigny, questa bella passeggiata di 21 km vi porterà su un percorso ondulato, per metà ombreggiato. Avrete l’opportunità di scoprire, tra l’altro, i due siti che hanno dato il nome a questa passeggiata. Si tratta della Chapelle Sainte-Lucie, una pastorella lorenese canonizzata nel 950, e della Fontaine des Hauts-Jours, luogo ideale per una sosta picnic.

Si attraversano i villaggi di Ménil-aux-Bois, Grimaucourt-près-Sampigny e Malaumont, dove si possono ammirare oratori, chiese notevoli (Ménil-aux-Bois) e chiese fortificate (Malaumont) con statue e pale d’altare antiche.

Alla fine del bosco, avrete l’opportunità di scoprire 4 superbi punti panoramici che dominano le valli.

Sentiero segnalato da La Grolle Sammielloise.

Español :

Con salida en la antigua estación de ferrocarril de Sampigny, este hermoso paseo de 21 km le llevará por una ruta ondulada, la mitad de ella sombreada. Tendrá la oportunidad de descubrir, entre otros, dos lugares que han dado nombre a este paseo. Se trata de la Chapelle Sainte-Lucie, una pastora lorena canonizada en 950, y de la Fontaine des Hauts-Jours, un lugar ideal para una parada de picnic.

Atravesará los pueblos de Ménil-aux-Bois, Grimaucourt-près-Sampigny y Malaumont, donde podrá ver oratorios, iglesias notables (Ménil-aux-Bois) e iglesias fortificadas (Malaumont) con estatuas y retablos antiguos.

Al final del bosque, tendrá la oportunidad de descubrir 4 magníficos miradores con vistas a los valles.

Sendero señalizado por La Grolle Sammielloise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain