Les Mémoires du Clos, Musée Raymond Poincaré, Sampigny

Les Mémoires du Clos Samedi 23 mai, 22h00 Musée Raymond Poincaré Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Les Mémoires du Clos est un spectacle de mapping vidéo qui fait revivre l’histoire du Clos de Sampigny à travers la voix et la mémoire de Raymond Poincaré. De sa construction à son épreuve par la guerre, l’édifice devient le témoin vivant d’une intimité familiale bouleversée par le temps et les événements.

Après la disparition de Poincaré, le lieu se transforme en espace de transmission et d’accueil, avant de renaître comme musée. Entre ombre et lumière, le Clos révèle que si les pierres s’effritent, la mémoire, elle, demeure.

Musée Raymond Poincaré Rue du Chateau, 55300 Sampigny, France Sampigny 55300 Meuse Grand Est 0329907050 https://musees-meuse.fr/musees/musee-departemental-raymond-poincare-sampigny Important fonds de souvenirs, d’œuvres et de documents d’archives évoquant l’étonnante et fulgurante ascension de Raymond Poincaré, homme politique, juriste et homme de lettres, qui marqua profondément l’histoire de la Troisième République.

Les Mémoires du Clos est un spectacle de mapping vidéo qui fait revivre l’histoire du Clos de Sampigny à travers la voix et la mémoire de Raymond Poincaré. De sa construction à son épreuve par la le …

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