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Nuit européenne des musées Musée Raymond Poincaré Sampigny

Nuit européenne des musées Musée Raymond Poincaré Sampigny samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée Raymond Poincaré

Adresse : 6-12 Rue du Château

Ville : 55300 Sampigny

Département : Meuse

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Sampigny

Nuit européenne des musées

Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Mapping exceptionnel sur la façade du Clos par Evensis et concert de Jo & the B. Goodies, quator rock et fun de reprises !Tout public
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Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50 

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English :

Exceptional mapping on the façade of Le Clos by Evensis and concert by Jo & the B. Goodies, rock quator and fun covers!

L’événement Nuit européenne des musées Sampigny a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE

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