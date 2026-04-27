Nuit européenne des musées Musée Raymond Poincaré Sampigny
Nuit européenne des musées Musée Raymond Poincaré Sampigny samedi 23 mai 2026.
Sampigny
Nuit européenne des musées
Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Mapping exceptionnel sur la façade du Clos par Evensis et concert de Jo & the B. Goodies, quator rock et fun de reprises !Tout public
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Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50
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English :
Exceptional mapping on the façade of Le Clos by Evensis and concert by Jo & the B. Goodies, rock quator and fun covers!
L’événement Nuit européenne des musées Sampigny a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE
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