Retour aux années 50, Musée Raymond Poincaré, Sampigny

Retour aux années 50 Samedi 23 mai, 20h30 Musée Raymond Poincaré Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

À l’origine un projet scolaire autour du rock anglais des années 50 à aujourd’hui porté par l’INECC (INstitut Européen de Chant Chorale), les B.Goodies sont sortis des préaux pour nous asséner des classiques tantôt rugueux, parfois tendres, souvent dansants et toujours fédérateurs !

Jo & the B.Goodies sont :

Jo Cimatti, chanteur et guitariste

Florent Cautenet, chanteur et guitariste

Clément Keller, bassiste

Charlie Davot, batteur

Musée Raymond Poincaré Rue du Chateau, 55300 Sampigny, France Sampigny 55300 Meuse Grand Est 0329907050 https://musees-meuse.fr/musees/musee-departemental-raymond-poincare-sampigny Important fonds de souvenirs, d’œuvres et de documents d’archives évoquant l’étonnante et fulgurante ascension de Raymond Poincaré, homme politique, juriste et homme de lettres, qui marqua profondément l’histoire de la Troisième République.

À l’origine un projet scolaire autour du rock anglais des années 50 à aujourd’hui porté par l’INECC (INstitut Européen de Chant Chorale), les B.Goodies sont sortis des préaux pour nous asséner des et…

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