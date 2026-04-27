Rendez-vous au jardin Musée Raymond Poincaré Sampigny
Rendez-vous au jardin Musée Raymond Poincaré Sampigny samedi 6 juin 2026.
Sampigny
Rendez-vous au jardin
Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Peindre son jardin ! Atelier autour de la peinture d’un tableau. Création de galets peints le samedi qui serviront à une grande chasse aux galets le dimanche avec Virginie Vitrat de l’association Appel. Visite guidée, décalée et épatante par Ludovic Füschtelkeit.Tout public
0 .
Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Paint your garden! Workshop on painting a picture. Creation of painted pebbles on Saturday for a pebble hunt on Sunday with Virginie Vitrat from the Appel association. Guided tour with Ludovic Füschtelkeit.
L’événement Rendez-vous au jardin Sampigny a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE
À voir aussi à Sampigny (Meuse)
- GS9 Sainte-Lucie Les Hauts Jours Sampigny Meuse 1 mai 2026
- Brocante Sampigny 14 mai 2026
- Nuit européenne des musées Musée Raymond Poincaré Sampigny 23 mai 2026
- Retour aux années 50, Musée Raymond Poincaré, Sampigny 23 mai 2026
- Les Mémoires du Clos, Musée Raymond Poincaré, Sampigny 24 mai 2026