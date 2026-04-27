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Rendez-vous au jardin Musée Raymond Poincaré Sampigny

Rendez-vous au jardin Musée Raymond Poincaré Sampigny samedi 6 juin 2026.

Lieu : Musée Raymond Poincaré

Adresse : 6-12 Rue du Château

Ville : 55300 Sampigny

Département : Meuse

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Sampigny

Rendez-vous au jardin

Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Peindre son jardin ! Atelier autour de la peinture d’un tableau. Création de galets peints le samedi qui serviront à une grande chasse aux galets le dimanche avec Virginie Vitrat de l’association Appel. Visite guidée, décalée et épatante par Ludovic Füschtelkeit.Tout public
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Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50 

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English :

Paint your garden! Workshop on painting a picture. Creation of painted pebbles on Saturday for a pebble hunt on Sunday with Virginie Vitrat from the Appel association. Guided tour with Ludovic Füschtelkeit.

L’événement Rendez-vous au jardin Sampigny a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE

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