Fête de la Nature Musée Raymond Poincaré Sampigny
Fête de la Nature Musée Raymond Poincaré Sampigny dimanche 31 mai 2026.
Sampigny
Fête de la Nature
Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Découverte de la nature avec de petits bricolages buissonniers. Construction d’une cabane et balade autour des plantes et de leurs usages.Tout public
0 .
Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50
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English :
Discover nature with a little arts and crafts. Build a tree house and walk around plants and their uses.
L’événement Fête de la Nature Sampigny a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE
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