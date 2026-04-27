Fête de la Nature Musée Raymond Poincaré Sampigny

Sampigny

Fête de la Nature

Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Découverte de la nature avec de petits bricolages buissonniers. Construction d’une cabane et balade autour des plantes et de leurs usages.Tout public

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Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50

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English :

Discover nature with a little arts and crafts. Build a tree house and walk around plants and their uses.

L’événement Fête de la Nature Sampigny a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE