Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Nature Musée Raymond Poincaré Sampigny

Fête de la Nature Musée Raymond Poincaré Sampigny dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Musée Raymond Poincaré

Adresse : 6-12 Rue du Château

Ville : 55300 Sampigny

Département : Meuse

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Sampigny

Fête de la Nature

Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Découverte de la nature avec de petits bricolages buissonniers. Construction d’une cabane et balade autour des plantes et de leurs usages.Tout public
0  .

Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover nature with a little arts and crafts. Build a tree house and walk around plants and their uses.

L’événement Fête de la Nature Sampigny a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE

À voir aussi à Sampigny (Meuse)