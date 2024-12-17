Halzamendi Ossès Pyrénées-Atlantiques

Halzamendi Ossès Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

Halzamendi A pieds Difficile

Halzamendi 64780 Ossès Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 12500.0 Tarif :

Cet itinéraire permet au randonneur de découvrir le versant sud du Baigura. Depuis le village d’Ossès, cet aller-retour dévoile de très beaux paysages entre vallées et premiers hauts sommets du Pays Basque. La faune sauvage et domestique se laissera peut-être observer dans ce cadre de quiétude.

Difficile

English : Halzamendi

This itinerary allows the hiker to discover the southern side of the Baigura. From the village of Ossès, this round trip reveals beautiful landscapes between valleys and the first high peaks of the Basque Country. The wild and domestic fauna will perhaps let themselves be observed in this quiet setting.

Deutsch : Halzamendi

Diese Route ermöglicht es dem Wanderer, die Südseite des Baigura-Gebirges zu entdecken. Vom Dorf Ossès aus enthüllt dieser Hin- und Rückweg sehr schöne Landschaften zwischen Tälern und den ersten hohen Gipfeln des Baskenlandes. Vielleicht lassen sich in dieser ruhigen Umgebung wilde Tiere und Haustiere beobachten.

Italiano :

Questo itinerario permette all’escursionista di scoprire il versante meridionale del Baigura. Dal villaggio di Ossès, questo viaggio ad anello rivela splendidi paesaggi tra valli e le prime alte vette dei Paesi Baschi. La fauna selvatica e domestica può essere osservata in questo ambiente tranquillo.

Español : Halzamendi

Esta caminata permite al excursionista conocer la cara sur del Baigura. Partiendo de la localidad bajo-navarra de Ortzaize, se trata de un recorrido de ida y vuelta que ofrece un buen puñado de bellos paisajes a descubrir. En un entorno bucólico, tanto el ganado como la fauna salvaje.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine