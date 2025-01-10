Hautefage-la-Tour, la balade de la Malausie Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne

Hautefage-la-Tour, la balade de la Malausie 47340 Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Distance : 4900.0

La tour monumentale, qui a donné son nom au site, est visible de presque tous les endroits de ce parcours. Beaucoup de chemins sont ombragés et parfois traversés ou bordés par un ruisseau.

English : Hautefage-la-Tour, la balade de la Malausie

The monumental tower, which gave its name to the site, can be seen from almost every point along the route. Many of the paths are shaded and sometimes crossed or bordered by a stream.

Deutsch : Hautefage-la-Tour, la balade de la Malausie

Der monumentale Turm, der dem Ort seinen Namen gab, ist von fast jedem Ort auf dieser Strecke aus zu sehen. Viele der Wege sind schattig und werden manchmal von einem Bach durchquert oder gesäumt.

Italiano :

La torre monumentale, da cui prende il nome il sito, è visibile da quasi ogni punto del percorso. Molti dei sentieri sono ombreggiati e a volte sono attraversati o costeggiati da un ruscello.

Español : Hautefage-la-Tour, la balade de la Malausie

La torre monumental, de la que toma su nombre, puede verse desde casi todos los puntos de la ruta. Muchos de los senderos están sombreados y a veces tienen un arroyo que los atraviesa o los bordea.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine