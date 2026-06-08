Historial Jeanne d’Arc Rouen Seine-Maritime

Historial Jeanne d’Arc

Qualité Tourisme Historial Jeanne d’Arc 7 rue Saint-Romain 76000 Rouen Seine-Maritime Normandie

Durée : Distance : Tarif :

Plus grand site dédié à la mémoire de la célèbre Pucelle d’Orléans, l’Historial Jeanne d’Arc est installé dans une partie du palais de l’archevêché de Rouen. C’est entre ces murs qu’ont eu lieu les deux procès de Jeanne, celui de sa condamnation en…

http://www.historial-jeannedarc.fr/ +33 2 35 52 48 00

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English : Historial Jeanne d’Arc

The Historial Jeanne d’Arc (Joan of Arc Museum) is located in the Archbishop’s palace in Rouen, in the heart of the historic centre and close to the cathedral. This exceptional setting, built between the 11th and the 18th century, is listed a…

Deutsch :

Das Historial Jeanne d’Arc ist die größte Stätte, die dem Gedenken an die berühmte Jungfrau von Orléans gewidmet ist, und befindet sich in einem Teil des erzbischöflichen Palastes von Rouen. In diesen Mauern fanden die beiden Prozesse gegen Jeanne statt, der Prozess, in dem sie zu ihrer Verurteilung im…

Italiano :

L’Historial Jeanne d’Arc è il più grande sito dedicato alla memoria della famosa Pucelle d’Orléans ed è ospitato in una parte del palazzo dell’arcivescovado di Rouen. All’interno di queste mura si svolsero i due processi di Giovanna, quello della sua condanna a…

Español :

El Historial Juana de Arco es el mayor lugar dedicado a la memoria de la célebre Pucelle d’Orléans. Se encuentra en una parte del palacio del arzobispado de Ruán. Fue entre estos muros donde tuvieron lugar los dos juicios de Juana, el de su condena en…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-12 par Normandie Tourisme