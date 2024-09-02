Itinéraire pédestre Le cercle du lac De l’hôtel de ville à la presqu’île d’Albigny Annecy Haute-Savoie

Itinéraire pédestre Le cercle du lac De l’hôtel de ville à la presqu’île d’Albigny Annecy Haute-Savoie vendredi 1 août 2025.

Itinéraire pédestre Le cercle du lac De l’hôtel de ville à la presqu’île d’Albigny

Itinéraire pédestre Le cercle du lac De l’hôtel de ville à la presqu’île d’Albigny Quai Napoléon III 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Se promener à Annecy, c’est emprunter le plus souvent la promenade des rives du lac en profitant du spectacle du lac et des montagnes. La promenade « Le cercle du lac de l’hôtel de ville » à la presqu’île vous propose de découvrir son patrimoine.

English : Ballad: The circle of the lake From the city hall to the peninsula of Albigny

To walk in Annecy it is to borrow most of the time the walk of the banks of the lake by taking advantage of the show of the lake and of the mountains. The walk The circle of the lake from the city hall to the peninsula suggests you discovering its heritage.

Deutsch : Le cercle du lac De l’hôtel de ville à la presqu’île d’Albigny

Ein Spaziergang in Annecy bedeutet meist, die Promenade am Seeufer zu nehmen und dabei den Anblick des Sees und der Berge zu genießen. Auf dem Spaziergang « Le cercle du lac de l’hôtel de ville » (Der Seering vom Rathaus) bis zur Halbinsel können Sie das Kulturerbe der Stadt entdecken.

Italiano :

Camminare ad Annecy significa solitamente percorrere il lungolago e godersi la vista del lago e delle montagne. La passeggiata « Le cercle du lac de l’hôtel de ville » dal municipio alla penisola è un ottimo modo per scoprire il patrimonio di Annecy.

Español : Le cercle du lac De l’hôtel de ville à la presqu’île d’Albigny

Pasear por Annecy suele significar tomar el paseo del lago y disfrutar de la vista del lago y las montañas. El paseo « Le cercle du lac de l’hôtel de ville », desde el ayuntamiento hasta la península, es una excelente manera de descubrir el patrimonio de Annecy.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-02 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme