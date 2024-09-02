Itinéraire pédestre Le Cercle du lac Du port d’Annecy aux Marquisats Annecy Haute-Savoie

Itinéraire pédestre Le Cercle du lac Du port d’Annecy aux Marquisats Quai Napoléon III 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Profitez du spectacle du lac et des montagnes et d’une promenade où vous découvrirez l’époque des barques à voile naviguant sur le lac d’Annecy jusqu’à l’architecture moderne de l’ensemble des Marquisats.

English : Ballad: Le Cercle du lac From Annecy Harbour to the Marquisats

Enjoy the spectacle of the lake and the mountains and a walk where you will discover the time of sailing boats sailing on Lake Annecy up to the modern architecture of all the Marquisats.

Deutsch : Le Cercle du lac Du port d’Annecy aux Marquisats

Genießen Sie den Anblick des Sees und der Berge und einen Spaziergang, bei dem Sie die Zeit der Segelboote, die auf dem See von Annecy segelten, bis hin zur modernen Architektur des Marquisats-Komplexes kennenlernen.

Italiano :

Godetevi la vista sul lago e sulle montagne e una passeggiata in cui scoprirete l’epoca delle barche a vela sul lago di Annecy fino all’architettura moderna del complesso Marquisats.

Español : Le Cercle du lac Du port d’Annecy aux Marquisats

Disfrute de la vista del lago y de las montañas y de un paseo en el que descubrirá desde la época de los veleros en el lago de Annecy hasta la arquitectura moderna del complejo de los Marquisats.

