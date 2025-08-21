Itinéraire vélo / La Haye Saint-Germain-sur-Ay La Haye Manche
Itinéraire vélo / La Haye Saint-Germain-sur-Ay La Haye Manche vendredi 1 mai 2026.
Itinéraire vélo La Haye Saint-Germain-sur-Ay
Itinéraire vélo La Haye Saint-Germain-sur-Ay 50250 La Haye Manche Normandie
Durée : 42 Distance : 12600.0 Tarif :
Départ à La Haye, parking de la médiathèque
Coordonnées GPS (Lat, Lon) 49.290090, -1.545460
Arrivée à Saint-Germain-sur-Ay, plage
Coordonnées GPS (Lat, Lon) 49.231020, -1.647520
Dénivelé cumulé positif 78 m Dénivelé cumulé négatif -50 m
Sur votre parcours
A La Haye
Tous commerces, restaurants, banques, bureau de poste, ligne Manéo n°9
A voir Donjon et vestiges du château médiéval, Eglise Saint-Jean-L’Evangéliste
B Saint-Germain-sur-Ay Bourg
Epicerie, bar/tabac/Presse/Relais Poste, boucherie/charcuterie
A voir Église Saint-Germain, ancien lavoir
C Les Mares
Aire de pique-nique
A voir plans d’eau, la Ferme des Mares (Hôtel-Restaurant)
D Corps de garde
Aire de pique-nique, boulangerie/pâtisserie (La Gaverie)
A voir Corps de garde, vue remarquable sur le Havre de Saint-Germain-sur-Ay
E Saint-Germain-sur-Ay Plage
Plage surveillée l’été, commerces, restaurants, distributeur de billets
A voir Vue sur l’île de Jersey, Pointe du Banc (à 2,5 km au sud)
https://www.tourisme-cocm.fr/ +33 2 33 45 14 34
English : Itinéraire vélo La Haye Saint-Germain-sur-Ay
Departure at La Haye, parking of the media library
GPS coordinates (Lat, Lon) 49.290090, -1.545460
Arrival at Saint-Germain-sur-Ay, beach
GPS coordinates (Lat, Lon) 49.231020, -1.647520
Cumulative difference in altitude 78 m Cumulative difference in altitude -50 m
On your route
A ? La Haye
All shops, restaurants, banks, post office, Manéo line n°9
To see Donjon and vestiges of the medieval castle, Saint-Jean-L?Evangéliste church
B ? Saint-Germain-sur-Ay Bourg
Grocery store, bar/tobacco shop/press/post office, butcher shop
To see Saint-Germain church, old wash house
C ? Les Mares
Picnic area
To see water plans, the Ferme des Mares (Hotel-Restaurant)
D ? Guardhouse
Picnic area, bakery/pastry shop (La Gaverie)
To see Guardroom, remarkable view on the Havre of Saint-Germain-sur-Ay
E ? Saint-Germain-sur-Ay Beach
Supervised beach in the summer, shops, restaurants, ATM
To see View on the island of Jersey, Pointe du Banc (2.5 km south)
Deutsch :
Start in La Haye, Parkplatz der Mediathek
GPS-Koordinaten (Lat, Lon): 49.290090, -1.545460
Ankunft in: Saint-Germain-sur-Ay, Strand
GPS-Koordinaten (Lat, Lon): 49.231020, -1.647520
Kumulierter positiver Höhenunterschied: 78 m Kumulierter negativer Höhenunterschied: -50 m
Auf Ihrer Route
A ? La Haye
Alle Geschäfte, Restaurants, Banken, Postamt, Manéo-Linie Nr. 9
Zu sehen: Bergfried und Überreste der mittelalterlichen Burg, Kirche Saint-Jean-L?Evangéliste
B ? Saint-Germain-sur-Ay Bourg (Ort)
Lebensmittelgeschäft, Bar/Tabak/Presse/Relais Poste, Metzgerei/Wurstwarengeschäft
Zu sehen: Kirche Saint-Germain, ehemaliges Waschhaus
C ? Les Mares (Die Teiche)
Bereich für Picknicks
Sehenswürdigkeiten: Wasserflächen, La Ferme des Mares (Hotel-Restaurant)
D ? Corps de garde (Wachhaus)
Picknickbereich, Bäckerei/Konditorei (La Gaverie)
Zu sehen: Corps de garde, bemerkenswerte Aussicht auf Le Havre de Saint-Germain-sur-Ay
E ? Saint-Germain-sur-Ay Strand
Bewachter Strand im Sommer, Geschäfte, Restaurants, Geldautomat
Zu sehen: Blick auf die Insel Jersey, Pointe du Banc (2,5 km südlich)
Italiano :
Partenza da L’Aia, parcheggio della mediateca
Coordinate GPS (Lat, Lon): 49.290090, -1.545460
Arrivo a Saint-Germain-sur-Ay, spiaggia
Coordinate GPS (Lat, Lon) 49.231020, -1.647520
Dislivello positivo cumulativo 78 m Dislivello negativo cumulativo -50 m
Sul vostro percorso
A ? La Haye
Tutti i negozi, ristoranti, banche, ufficio postale, linea Manéo n° 9
Cosa vedere Donjon e resti del castello medievale, chiesa di Saint-Jean-L?Evangéliste
B ? Saint-Germain-sur-Ay Bourg
Negozio di alimentari, bar/tabacchi/stampa/ufficio postale, macelleria
Da vedere: Chiesa di Saint-Germain, vecchio lavatoio
C ? Le Mares
Area picnic
Cosa vedere: giochi d’acqua, la Ferme des Mares (Hotel-Ristorante)
D ? Corpo di guardia
Area picnic, panetteria/pasticceria (La Gaverie)
Cosa vedere Corpo di guardia, vista notevole sull’Havre de Saint-Germain-sur-Ay
E ? Spiaggia di Saint-Germain-sur-Ay
Spiaggia sorvegliata in estate, negozi, ristoranti, bancomat
Da vedere: Vista sull’isola di Jersey, Pointe du Banc (2,5 km a sud)
Español :
Salida en La Haya, aparcamiento de la mediateca
Coordenadas GPS (Lat, Lon): 49.290090, -1.545460
Llegada a Saint-Germain-sur-Ay, playa
Coordenadas GPS (Lat, Lon) 49.231020, -1.647520
Desnivel positivo acumulado 78 m Desnivel negativo acumulado -50 m
En su ruta
A ? La Haye
Todos los comercios, restaurantes, bancos, correos, línea Manéo n°9
Recorrido Donjon y restos del castillo medieval, iglesia Saint-Jean-L’Evangéliste
B ? Saint-Germain-sur-Ay Bourg
Tienda de comestibles, bar/tabaco/prensa/correos, carnicería
Para ver: Iglesia de Saint-Germain, antiguo lavadero
C ? Les Mares
Zona de picnic
Recorrido urbano: fuentes, Ferme des Mares (Hotel-Restaurante)
D ? Corps de garde
Área de picnic, panadería/pastelería (La Gaverie)
Qué ver Cuerpo de guardia, vista excepcional del Havre de Saint-Germain-sur-Ay
E ? Playa de Saint-Germain-sur-Ay
Playa vigilada en verano, tiendas, restaurantes, cajero automático
Para ver Vista de la isla de Jersey, Pointe du Banc (2,5 km al sur)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme