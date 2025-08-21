Le Mont Castre -VTT La Haye Manche

Le Mont Castre -VTT

Le Mont Castre -VTT 50250 La Haye Manche Normandie

Durée : 60 Distance : 12000.0 Tarif :

La balade s’étire de La Haye-du-Puits vers Lithaire. Un petit détour pour découvrir le site du Mont Castre culminant à 110m s’impose. On y trouve les vestiges d’un ancien camp romain, les ruines d’un château féodal, ainsi qu’une allée couverte. Il offre également de beaux points de vue sur le bocage environnant. Ce circuit familial est très accessible. Des sépultures du Néolithique aux évènements de la libération, les 9 stations du sentier de découverte aménagé par la Communauté de Communes de la Haye-du-Puits et le Parc des Marais, vous proposent de mieux comprendre toute l’histoire du mont Castre.

English : Le Mont Castre -VTT

The walk stretches from the Hague du Puits to Lithaire. A small detour to discover the site of the Mont Castre culminating at 110m is a must. There are the remains of an ancient Roman camp, the ruins of a feudal castle, as well as a covered walkway. It also offers beautiful views of the surrounding bocage. This family tour is very accessible. From the Neolithic burials to the events of the liberation, the 9 stations of the discovery trail developed by the Community of Communes of the Haye-du-Puits and the Marshes Park, offer you a better understanding of the history of Mount Castre.

Deutsch :

Die Wanderung erstreckt sich von La Haye-du-Puits nach Lithaire. Ein kleiner Umweg lohnt sich, um den 110 m hohen Mont Castre zu erkunden. Hier finden Sie die Überreste eines alten römischen Lagers, die Ruinen eines feudalen Schlosses und eine überdachte Allee. Außerdem bietet er schöne Aussichtspunkte auf die umliegende Bocage. Dieser familienfreundliche Rundweg ist gut zugänglich. Von den Gräbern aus der Jungsteinzeit bis zu den Ereignissen der Befreiung bieten die 9 Stationen des von der Communauté de Communes de la Haye-du-Puits und dem Parc des Marais angelegten Entdeckungspfades einen Einblick in die gesamte Geschichte des Mont Castre.

Italiano :

La passeggiata si estende da La Haye-du-Puits a Lithaire. Una breve deviazione per scoprire il sito del Mont Castre, che si erge a 110 metri, è indispensabile. Ci sono i resti di un antico accampamento romano, le rovine di un castello feudale e una passerella coperta. Offre inoltre splendide viste sul bocage circostante. Questo percorso per famiglie è molto accessibile. Dalle sepolture neolitiche agli eventi della Liberazione, le 9 stazioni del percorso di scoperta allestito dalla Communauté de Communes de la Haye-du-Puits e dal Parc des Marais, vi offrono una migliore comprensione della storia di Mont Castre.

Español :

El paseo se extiende desde La Haye-du-Puits hasta Lithaire. Es imprescindible realizar una breve desviación para descubrir el sitio del Mont Castre, que se eleva a 110 m. Hay restos de un antiguo campamento romano, las ruinas de un castillo feudal y una pasarela cubierta. También ofrece hermosas vistas del bocage circundante. Este sendero familiar es muy accesible. Desde los enterramientos neolíticos hasta los acontecimientos de la Liberación, las 9 estaciones del sendero de descubrimiento, establecidas por la Communauté de Communes de la Haye-du-Puits y el Parc des Marais, le ofrecen una mejor comprensión de la historia del Mont Castre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme