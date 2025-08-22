Voie verte La Haye-du-Puits Baupte La Haye Manche

Voie verte La Haye-du-Puits Baupte

Voie verte La Haye-du-Puits Baupte 50250 La Haye Manche Normandie

Durée : 60 Distance : 13000.0 Tarif :

Cette étape vous conduit à travers une succession de paysages et de coins de nature ravissants. Gardez vos jumelles à portée de main les marais abritent des espèces d’oiseaux d’une incroyable diversité. Durant les saisons de migration, le spectacle des cieux animés par d’immenses colonies d’oiseaux est réellement enchanteur. Ne manquez pas non plus les magnifiques levers et couchers de soleil sur le marais !

English : Voie verte La Haye-du-Puits Baupte

This stage leads you through a succession of landscapes and charming nature spots. Keep your binoculars handy: the marshes are home to an incredible diversity of bird species. During the migration seasons, the spectacle of the skies animated by huge colonies of birds is truly enchanting. Don’t miss the magnificent sunrises and sunsets over the marsh!

Deutsch :

Diese Etappe führt Sie durch eine Reihe von bezaubernden Landschaften und Naturwinkeln. Halten Sie Ihr Fernglas bereit, denn in den Sümpfen gibt es eine unglaubliche Vielfalt an Vogelarten. Während der Zugzeiten ist der Anblick des von riesigen Vogelkolonien belebten Himmels ein wahrhaft bezauberndes Schauspiel. Verpassen Sie auch nicht die wunderschönen Sonnenauf- und -untergänge über den Sümpfen!

Italiano :

Questa tappa vi porterà ad attraversare un susseguirsi di splendidi paesaggi e luoghi naturali. Tenete a portata di mano il binocolo: le paludi ospitano un’incredibile varietà di specie di uccelli. Durante le stagioni di migrazione, lo spettacolo dei cieli animati da enormi colonie di uccelli è davvero incantevole. E non perdetevi le magnifiche albe e i tramonti sulle paludi!

Español :

Esta etapa le lleva a través de una sucesión de bellos paisajes y parajes naturales. Tenga a mano sus prismáticos: las marismas albergan una increíble variedad de especies de aves. Durante las temporadas de migración, el espectáculo de los cielos animados por enormes colonias de aves es realmente encantador. Y no se pierda los magníficos amaneceres y atardeceres sobre las marismas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Normandie Tourisme