Itinéraire vélo n°4 Les hauteurs de la vallée 16 km Le Menoux Indre

Itinéraire vélo n°4 Les hauteurs de la vallée 16 km 36200 Le Menoux Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 16000.0 Tarif :

Randonnée cyclo de 16 km sur les hauteurs de la Vallée.

https://lavalleedelacreuse.fr/tourisme/ +33 2 54 47 43 69

English :

Cycling tour of 16 km on the heights of the Valley

Deutsch :

16 km lange Fahrradtour auf den Höhen des Tals

Italiano :

16 km in bicicletta sulle alture della Valle

Español :

Paseo de 16 km en bicicleta por las alturas del Valle

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire