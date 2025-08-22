Itinéraire vélo n°7 En passant par Angles-sur-l’Anglin Tournon-Saint-Martin Indre

Itinéraire vélo n°7 En passant par Angles-sur-l’Anglin En VTC

Itinéraire vélo n°7 En passant par Angles-sur-l’Anglin Moulin de Chantecreuse 36220 Tournon-Saint-Martin Indre Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 25000.0 Tarif :

L’itinéraire vallonné fait le lien entre la vallée de la Creuse et celle de l’Anglin. Il mène à Angles-sur-l’Anglin, l’un des plus beaux villages de France. Belle vue sur la vallée de la Creuse au retour.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Itinéraire vélo n°7 Passing through Angles-sur-l’Anglin

This gently sloping trail links up the Creuse and Anglin valleys, leading to Angles-sur-l’Anglin, one of the most beautiful villages in France. Feast your eyes on a stunning view over the Creuse valley on your way back.

Deutsch : Über Angles-sur-l’Anglin Rundtour Nr. 7

Die hügelige Strecke verbindet das Tal der Creuse mit dem des Anglin. Sie führt nach Angles-sur-l’Anglin, einem der schönsten Dörfer Frankreichs. Bei der Rückfahrt schöner Blick auf das Tal der Creuse.

Italiano :

Il percorso collinare collega le valli della Creuse e dell’Anglin. Porta ad Angles-sur-l’Anglin, uno dei più bei villaggi di Francia. Sulla via del ritorno si gode di una splendida vista sulla valle della Creuse.

Español :

La ruta de colinas une los valles de Creuse y Anglin. Lleva a Angles-sur-l’Anglin, uno de los pueblos más bellos de Francia. Hermosas vistas del valle de Creuse en el camino de vuelta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-16 par SIT Centre-Val de Loire