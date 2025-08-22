Itinéraire VTC N°7 De Saujon à Cozes Saujon Charente-Maritime

Itinéraire VTC N°7 De Saujon à Cozes

Itinéraire VTC N°7 De Saujon à Cozes Port de Ribérou (départ) 17600 Saujon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

L’arrière-pays, de tradition agricole, offre une palette colorée de blés, de tournesols, de bouquets d’arbres et de vignes.

https://sports-nature.agglo-royan.fr/velos +33 5 46 08 21 00

English :

The traditional agricultural hinterland offers a colorful palette of wheat, sunflowers, trees and vines.

Deutsch :

Das Hinterland mit seiner landwirtschaftlichen Tradition bietet eine bunte Palette von Weizen, Sonnenblumen, Baumsträußen und Weinbergen.

Italiano :

Il tradizionale entroterra agricolo offre una tavolozza colorata di grano, girasoli, grappoli di alberi e viti.

Español :

El interior, tradicionalmente agrícola, ofrece una colorida paleta de trigo, girasoles, racimos de árboles y vides.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-12 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme