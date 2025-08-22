Jaunoux Maisonnais Cher

Jaunoux En VTT

Jaunoux 18170 Maisonnais Cher Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 12000.0 Tarif :

Tout à côté des Jardins Remarquables du Prieuré Notre Dame d’Orsan, ce circuit offre une randonnée facile et agréable pour profiter de la nature.

L’étang de la courzette pourra constituer une étape bucolique pour prolonger la douceur de ce moment avec ou sans pique-nique.

+33 2 48 61 39 89

English :

Right next to the Remarkable Gardens of Notre Dame d’Orsan Priory, this trail offers an easy and pleasant way to enjoy nature.

The Etang de la Courzette offers a bucolic stop-off point to extend the pleasure of this moment, with or without a picnic.

Deutsch :

Ganz in der Nähe der bemerkenswerten Gärten des Priorats Notre Dame d’Orsan bietet dieser Rundweg eine leichte und angenehme Wanderung, bei der Sie die Natur genießen können.

Der Étang de la courzette kann eine bukolische Etappe darstellen, um die Süße dieses Moments mit oder ohne Picknick zu verlä

Italiano :

Proprio accanto ai notevoli giardini del Priorato di Notre Dame d’Orsan, questo sentiero offre un modo facile e piacevole per godersi la natura.

L’Etang de la Courzette offre un punto di sosta bucolico per prolungare il piacere di questa dolce passeggiata, con o senza picnic.

Español :

Justo al lado de los Jardines Notables del Priorato de Notre Dame d’Orsan, este sendero ofrece una forma fácil y agradable de disfrutar de la naturaleza.

El Etang de la Courzette ofrece un bucólico punto de parada para prolongar el placer de este suave paseo, con o sin picnic.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire