La Balade des étangs Champlemy Nièvre
La Balade des étangs Champlemy Nièvre vendredi 1 mai 2026.
La Balade des étangs A pieds Facile
La Balade des étangs place de la Halle 58210 Champlemy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 9500.0 Tarif :
Cette balade autour de Champlemy vous fera découvrir les forêts de feuillus, de résineux et les étangs dont l’harmonie de couleurs change au gré des saisons.
Facile
https://www.facebook.com/La.Charite.sur.Loire.Tourisme +33 3 86 70 15 06
English :
This walk around Champlemy will take you through deciduous and coniferous forests and ponds whose harmonious colors change with the seasons.
Deutsch :
Auf dieser Wanderung rund um Champlemy entdecken Sie Laub- und Nadelwälder sowie Teiche, deren Farbharmonie sich im Laufe der Jahreszeiten ändert.
Italiano :
In questa passeggiata nei dintorni di Champlemy, scoprirete foreste di latifoglie e conifere e stagni i cui colori armoniosi cambiano a seconda delle stagioni.
Español :
En este paseo por Champlemy, descubrirá bosques caducifolios y de coníferas y estanques cuyos armoniosos colores cambian con las estaciones.
