La Balade des étangs Champlemy Nièvre

La Balade des étangs A pieds Facile

La Balade des étangs place de la Halle 58210 Champlemy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9500.0 Tarif :

Cette balade autour de Champlemy vous fera découvrir les forêts de feuillus, de résineux et les étangs dont l’harmonie de couleurs change au gré des saisons.

Facile

https://www.facebook.com/La.Charite.sur.Loire.Tourisme +33 3 86 70 15 06

English :

This walk around Champlemy will take you through deciduous and coniferous forests and ponds whose harmonious colors change with the seasons.

Deutsch :

Auf dieser Wanderung rund um Champlemy entdecken Sie Laub- und Nadelwälder sowie Teiche, deren Farbharmonie sich im Laufe der Jahreszeiten ändert.

Italiano :

In questa passeggiata nei dintorni di Champlemy, scoprirete foreste di latifoglie e conifere e stagni i cui colori armoniosi cambiano a seconda delle stagioni.

Español :

En este paseo por Champlemy, descubrirá bosques caducifolios y de coníferas y estanques cuyos armoniosos colores cambian con las estaciones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data