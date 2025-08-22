La route des Seigneuries Les Bertranges à vélo Champlemy Nièvre

La route des Seigneuries Les Bertranges à vélo Vélo de route Difficulté moyenne

La route des Seigneuries Les Bertranges à vélo 1 Grande Rue 58210 Champlemy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Voyagez dans le temps avec cette boucle chargée d’histoires, croisant châteaux majestueux, vues mythiques et sources de la Nièvre. Vous parcourrez un itinéraire eau en couleur et en pépites.

+33 3 86 70 16 05

Travel back in time on this historic loop, passing majestic castles, mythical vistas and Nièvre springs. You’ll travel along a water itinerary full of color and nuggets.

Machen Sie eine Zeitreise in die Vergangenheit auf diesem geschichtsträchtigen Rundweg, der an majestätischen Schlössern, mythischen Aussichten und den Quellen der Nièvre vorbeiführt. Sie werden eine farbenfrohe Wasserroute mit vielen Nuggets durchwandern.

Viaggiate indietro nel tempo su questo anello storico, passando per maestosi castelli, panorami mitici e le sorgenti della Nièvre. È un percorso acquatico colorato e ricco di pepite.

Viaje en el tiempo en este bucle histórico, pasando por majestuosos castillos, vistas míticas y los manantiales del Nièvre. Una ruta acuática llena de color y pepitas de oro.

