La balade du Sandhaas Haguenau Bas-Rhin

La balade du Sandhaas

La balade du Sandhaas Rue du Moulin Neuf 67500 Haguenau Bas-Rhin Grand Est

Durée : 120 Distance : 8000.0 Tarif :

Suivez le Sandhaas à travers la ville, les champs et la forêt au coeur de la vallée de la Moder, entre Haguenau et Schweighouse-sur-Moder. Longez une charmante rivière, avant de traverser une forêt de pins poussant sur des dunes de sable rappelant le paysage landais, ainsi qu’une forêt riche en feuillus.

http://www.visithaguenau.alsace/ +33 3 88 06 59 99

English :

Follow the Sandhaas through town, fields and forest in the heart of the Moder valley, between Haguenau and Schweighouse-sur-Moder. Pass along a charming river, before crossing a pine forest growing on sand dunes reminiscent of the Landes landscape, and a forest rich in deciduous trees.

Deutsch :

Folgen Sie dem Sandhaas durch die Stadt, die Felder und den Wald im Herzen des Moder-Tals zwischen Haguenau und Schweighouse-sur-Moder. Folgen Sie einem reizvollen Fluss, bevor Sie einen Kiefernwald durchqueren, der auf Sanddünen wächst, die an die Landschaft der Landes erinnern, sowie einen Wald mit vielen Laubbäumen.

Italiano :

Seguite il Sandhaas attraverso città, campi e foreste nel cuore della valle del Moder, tra Haguenau e Schweighouse-sur-Moder. Seguite un fiume affascinante, prima di passare attraverso una pineta che cresce su dune di sabbia che ricordano il paesaggio delle Landes, oltre a una foresta ricca di alberi decidui.

Español :

Siga el Sandhaas a través de la ciudad, los campos y el bosque en el corazón del valle del Moder, entre Haguenau y Schweighouse-sur-Moder. Siga un río encantador, antes de atravesar un pinar que crece sobre dunas de arena que recuerdan el paisaje de las Landas, así como un bosque rico en árboles caducifolios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-02 par Système d’informations touristique Alsace