La boucle de la Moselle de Liverdun à Nancy Liverdun Meurthe-et-Moselle

La boucle de la Moselle de Liverdun à Nancy Adultes En VTT Difficulté moyenne

Voie verte La boucle de la Moselle de Liverdun à Nancy 1 Place d’Armes 54460 Liverdun Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 17800.0 Tarif :

Itinéraire praticable dans les deux sens sur 18 km, vous aurez le plaisir de pratiquer une voie cyclable en bord de Meurthe et de Moselle, entre décor champêtre, patrimoine et richesses industrielles.

Sur votre chemin, découvrez la place Stanislas et le parc de la pépinière, la Meurthe, le centre culturel de la Douëra et la ville médiévale de Liverdun.

Difficulté moyenne

http://www.boucledelamoselle.fr/ +33 3 83 24 40 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 18 km two-way cycle route, you will have the pleasure of a cycle path along the banks of the Meurthe and Moselle rivers, between rural scenery, heritage and industrial riches.

On your way, discover the Place Stanislas and the nursery park, the Meurthe, the Douëra cultural centre and the medieval town of Liverdun.

Deutsch :

Auf einer Strecke von 18 km, die in beide Richtungen befahrbar ist, haben Sie das Vergnügen, einen Radweg am Ufer der Meurthe und der Mosel zu befahren, zwischen ländlicher Umgebung, Kulturerbe und industriellem Reichtum.

Entdecken Sie auf Ihrem Weg den Place Stanislas und den Parc de la pépinière, die Meurthe, das Kulturzentrum La Douëra und die mittelalterliche Stadt Liverdun.

Italiano :

Questo percorso di 18 km può essere utilizzato in entrambe le direzioni e offre il piacere di pedalare lungo le rive dei fiumi Meurthe e Mosella, tra paesaggi rurali, patrimonio e ricchezza industriale.

Durante il tragitto, scoprite la piazza Stanislas e il parco dell’asilo, la Meurthe, il centro culturale della Douëra e la città medievale di Liverdun.

Español :

Esta ruta de 18 km puede realizarse en ambas direcciones y ofrece el placer de pedalear a lo largo de las orillas de los ríos Meurthe y Mosela, entre paisajes rurales, patrimonio y riqueza industrial.

En su camino, descubra la plaza de Stanislas y el parque de la guardería, el Meurthe, el centro cultural de la Douëra y la ciudad medieval de Liverdun.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-08 par Système d’information touristique Lorrain