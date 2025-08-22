La Boucle des Moulins et du Pic Lacapelle-Marival Lot

La Boucle des Moulins et du Pic

La Boucle des Moulins et du Pic 46120 Lacapelle-Marival Lot Occitanie

Durée : 210 Distance : 29000.0 Tarif :

Ce circuit sportif et technique est réservé aux pratiquants réguliers avec notamment des passages à guet

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This sporty, technical circuit is reserved for regular riders, and includes a number of lookout points

Deutsch :

Diese sportliche und technische Strecke ist regelmäßigen Sportlern vorbehalten und beinhaltet insbesondere Passagen mit Wachtposten

Italiano :

Questo circuito sportivo e tecnico è riservato ai corridori abituali, con numerosi punti di osservazione

Español :

Este circuito deportivo y técnico está reservado a los pilotos habituales, con numerosos miradores

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-13 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot