La Boucle des Moulins et du Pic Lacapelle-Marival Lot
La Boucle des Moulins et du Pic 46120 Lacapelle-Marival Lot Occitanie
Durée : 210 Distance : 29000.0 Tarif :
Ce circuit sportif et technique est réservé aux pratiquants réguliers avec notamment des passages à guet
English :
This sporty, technical circuit is reserved for regular riders, and includes a number of lookout points
Deutsch :
Diese sportliche und technische Strecke ist regelmäßigen Sportlern vorbehalten und beinhaltet insbesondere Passagen mit Wachtposten
Italiano :
Questo circuito sportivo e tecnico è riservato ai corridori abituali, con numerosi punti di osservazione
Español :
Este circuito deportivo y técnico está reservado a los pilotos habituales, con numerosos miradores
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-13 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot