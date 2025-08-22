La boucle des Villard en vélo électrique Villard-Notre-Dame Isère

La boucle des Villard en vélo électrique

La boucle des Villard en vélo électrique 38520 Villard-Notre-Dame Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Routes spectaculaires, suspendues au dessus du vide, bienvenue sur la route de Villard Notre Dame, le dernier village d’irréductibles de l’Oisans, une magnifique boucle qui rallie Villard Notre Dame à Villard-Reymond.

https://www.bike-oisans.com/ +33 4 76 80 03 25

English : Around the Villard by e-bike

Spectacular roads suspended above the void welcome you to Villard Notre Dame, the last village of the die-hards in Oisans. This magnificent loop takens in both Villard Notre Dame and Villard-Reymond.

Deutsch :

Willkommen auf der Straße nach Villard Notre Dame, dem letzten Dorf der Unbeugsamen im Oisans, einer wunderschönen Schleife, die Villard Notre Dame mit Villard-Reymond verbindet.

Italiano :

Strade spettacolari, sospese sul vuoto, danno il benvenuto alla strada per Villard Notre Dame, l’ultimo villaggio di irriducibili dell’Oisans, un magnifico anello che collega Villard Notre Dame a Villard-Reymond.

Español :

Caminos espectaculares, suspendidos sobre el vacío, dan la bienvenida a la carretera de Villard Notre Dame, el último pueblo de irreductibles de los Oisans, un magnífico bucle que une Villard Notre Dame con Villard-Reymond.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme