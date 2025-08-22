Route panoramique la route de Villard-Notre-Dame Villard-Notre-Dame Isère

Route panoramique la route de Villard-Notre-Dame

Route panoramique la route de Villard-Notre-Dame 38520 Villard-Notre-Dame Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Un tel défi à la verticalité laisse quelque peu pantois. Ce n’est pas la “carretera de la muerte” bolivienne mais il vaut mieux conduire avec la plus grande prudence. Les tunnels sont de simples galeries aveugles creusées dans le rocher.

English : Route panoramique la route de Villard-Notre-Dame

It’s quite amazing that this road was ever built and the mountainside is so steep. It’s not quite the Bolivian “carretera de la muerte”, but you do need to drive with utmost care. The tunnels are simple galleries dug out of the rock.

Deutsch : Route panoramique la route de Villard-Notre-Dame

Eine solche Herausforderung an die Vertikalität macht einen etwas sprachlos. Es ist nicht die bolivianische carretera de la muerte , aber es ist besser, mit äußerster Vorsicht zu fahren. Die Tunnel sind einfache blinde Gänge, die in den Fels gehauen wurden.

Italiano :

Una tale sfida alla verticalità lascia un po’ attoniti. Non si tratta della carretera de la muerte boliviana, ma è meglio guidare con la massima prudenza. I tunnel sono semplici gallerie cieche scavate nella roccia.

Español : Route panoramique la route de Villard-Notre-Dame

Semejante desafío a la verticalidad le deja a uno un poco aturdido. No es la carretera de la muerte boliviana, pero es mejor conducir con la máxima precaución. Los túneles son simples galerías ciegas excavadas en la roca.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-09-13 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme