La butte de Test-Milon Les Hauts de Forterre Yonne

La butte de Test-Milon Place de l’Église 89560 Les Hauts de Forterre Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Randonnée balisée N°59. Parcours depuis Lain autour de Test-Milon avec passage sur la voie romaine.
Difficulté moyenne
+33 3 86 45 61 31
English :
Signposted walk N°59. Route from Lain around Test-Milon, passing along the Roman road.
Deutsch :
Markierte Wanderung Nr. 59. Wanderung von Lain aus rund um Test-Milon mit Passage auf der Römerstraße.
Italiano :
Cammino segnalato n. 59. Itinerario da Lain intorno a Test-Milon, passando per la strada romana.
Español :
Recorrido señalizado nº 59. Ruta desde Lain alrededor de Test-Milon, pasando por la calzada romana.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03