La Chapelle de Montartaux Épinac Saône-et-Loire

La Chapelle de Montartaux A pieds Difficulté moyenne

La Chapelle de Montartaux Devant la Mairie 71360 Épinac Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11100.0 Tarif :

Parcours en 8 qui permet de découvrir la petite chapelle de Montartaux et offre un beau panorama.

Difficulté moyenne

https://www.autun-tourisme.com/ +33 3 85 86 80 38

English :

The 8-way route leads to the small chapel of Montartaux and offers a beautiful panorama.

Deutsch :

Route in 8, die zur kleinen Kapelle von Montartaux führt und ein schönes Panorama bietet.

Italiano :

Un percorso a forma di 8 che comprende la piccola cappella di Montartaux e offre un bel panorama.

Español :

Un recorrido en forma de 8 que pasa por la pequeña capilla de Montartaux y ofrece un hermoso panorama.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data