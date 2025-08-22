La Chapelle de Montartaux Épinac Saône-et-Loire
La Chapelle de Montartaux Épinac Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
La Chapelle de Montartaux A pieds Difficulté moyenne
La Chapelle de Montartaux Devant la Mairie 71360 Épinac Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 11100.0 Tarif :
Parcours en 8 qui permet de découvrir la petite chapelle de Montartaux et offre un beau panorama.
Difficulté moyenne
https://www.autun-tourisme.com/ +33 3 85 86 80 38
English :
The 8-way route leads to the small chapel of Montartaux and offers a beautiful panorama.
Deutsch :
Route in 8, die zur kleinen Kapelle von Montartaux führt und ein schönes Panorama bietet.
Italiano :
Un percorso a forma di 8 che comprende la piccola cappella di Montartaux e offre un bel panorama.
Español :
Un recorrido en forma de 8 que pasa por la pequeña capilla de Montartaux y ofrece un hermoso panorama.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data