La Chapelle Saint-Joseph Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

vendredi 1 août 2025.

La Chapelle Saint-Joseph THURY-HARCOURT 14220 Thury-Harcourt-le-Hom Calvados Normandie

Distance : 30300.0

Une découverte sportive de paysages escarpés et émaillés de sites remarquables. Depuis la vallée du Traspy, rejoignez les hauteurs d’Esson puis la vallée des Vaux avant de basculer de l’autre côté de l’Orne au Pont de la Mousse. Rejoignez ensuite la Butte aux rats puis le Bois de Culey vers St-Martin-de-Sallen pour terminer par la colline d’enfer.

http://www.suisse-normande-tourisme.com/ +33 2 31 79 70 45

English : La Chapelle Saint-Joseph

This trail takes you along the marked walking routes of the Suisse Normande area. An athletic discovery of these rugged landscapes dotted with remarkable sites. From the banks of the Orne, make your way up to the Colline d’Enfer heights. Not far from there, the Chapel of St. Joseph unfolds, before offering you rugged slopes that are much appreciated by mountain bikers. Before returning to Thury-Harcourt, a stop in the heart of the Vaux Valley is sure to charm lovers of this outdoor activity.

Deutsch :

Eine sportliche Entdeckungsreise durch zerklüftete Landschaften, die mit bemerkenswerten Sehenswürdigkeiten gespickt sind. Vom Traspy-Tal aus erreichen Sie die Anhöhen von Esson und dann das Vaux-Tal, bevor Sie bei der Brücke Pont de la Mousse auf die andere Seite der Orne wechseln. Gehen Sie dann zur Butte aux rats und zum Bois de Culey in Richtung St-Martin-de-Sallen, um schließlich den Colline d’enfer zu erreichen.

Italiano :

Una scoperta sportiva di paesaggi scoscesi punteggiati di siti notevoli. Dalla valle di Traspy, si va verso le alture di Esson e poi verso la valle di Vaux, prima di passare sull’altra sponda dell’Orne al Pont de la Mousse. Si prosegue poi verso la Butte aux rats e il Bois de Culey in direzione di St-Martin-de-Sallen, per finire sulla collina dell’Inferno.

Español :

Un descubrimiento deportivo de paisajes escarpados salpicados de lugares notables. Desde el valle de Traspy, diríjase a las alturas de Esson y luego al valle de Vaux antes de cruzar al otro lado del Orne por el Pont de la Mousse. A continuación, diríjase hacia la Butte aux rats y el Bois de Culey en dirección a St-Martin-de-Sallen, para terminar en la colina del Infierno.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme