La Chapelle Sainte-Reine à Villiers-Saint-Benoît Villiers-Saint-Benoît Yonne

La Chapelle Sainte-Reine à Villiers-Saint-Benoît ‘Aire de loisirs du Pâtis 89130 Villiers-Saint-Benoît Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Randonnée balisée N°102. Ce petit chemin qui sent la noisette comme l’a chanté Mireille a ici plutôt un parfum de charmes et d’humus en sous-bois. Il est très plaisant de découvrir une nature très paysagée avec bien sûr les trognes et ces haies qui ombragent une bonne partie du parcours.

English :

Marked hike N°102. This small path which smells of hazelnut as Mireille sang has here rather a scent of hornbeam and humus in the undergrowth. It is very pleasant to discover a very landscaped nature with of course the trognes and these hedges which shade a good part of the course.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 102. Dieser kleine Weg, der nach Haselnuss riecht, wie Mireille gesungen hat, hat hier eher den Duft von Hainbuchen und Humus im Unterholz. Es ist sehr angenehm, eine sehr landschaftlich geprägte Natur zu entdecken, mit natürlich den trognes und diesen Hecken, die einen großen Teil der Strecke beschatten.

Italiano :

Sentiero segnalato N°102. Questo piccolo sentiero, che profuma di nocciole come cantava Mireille, ha più che altro un profumo di carpini e di humus nel sottobosco. È molto piacevole scoprire una natura molto paesaggistica con, naturalmente, le trogne e le siepi che ombreggiano buona parte del percorso.

Español :

Sendero señalizado n°102. Este pequeño sendero, que huele a avellanas como cantaba Mireille, huele más bien a carpes y humus en el sotobosque. Es muy agradable descubrir una naturaleza muy ajardinada con, por supuesto, los trognes y setos que sombrean buena parte del recorrido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data