Le Bois Planté Villiers-Saint-Benoît Yonne

Le Bois Planté Z.A. le Pâtis 89130 Villiers-Saint-Benoît Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 15320.0 Tarif :

Randonnée balisée N°103. Entouré par les bois et forêts, Villiers-Saint-Benoît est riche en eau avec ses sources, rus et l’Ouanne qui s’étale dans ce fond de vallée. La partie la plus importante en réserve d’eau est située dans le sous-sol et alimente via les réseaux de distribution interconnectés une grosse partie des résidences de cette région.

+33 3 86 44 15 66

English :

Signposted walk N°103. Surrounded by woods and forests, Villiers-Saint-Benoît is rich in water with its springs, rus and the Ouanne, which stretches across the valley floor. The most important water reserve is located underground, supplying a large proportion of the region’s homes via interconnected distribution networks.

Deutsch :

Markierte Wanderung N°103. Umgeben von Wäldern und Forsten ist Villiers-Saint-Benoît mit seinen Quellen, Rus und dem Fluss Ouanne, der sich in dieser Talsohle ausbreitet, reich an Wasser. Der größte Teil der Wasserreserven befindet sich im Untergrund und versorgt über die miteinander verbundenen Verteilungsnetze einen Großteil der Wohnhäuser in dieser Region.

Italiano :

Passeggiata segnalata N°103. Circondata da boschi e foreste, Villiers-Saint-Benoît è ricca di acqua con le sue sorgenti, i suoi ruscelli e l’Ouanne, che si estende sul fondovalle. La più grande riserva idrica si trova nel sottosuolo e rifornisce un gran numero di abitazioni della regione attraverso le reti di distribuzione interconnesse.

Español :

Paseo señalizado n°103. Rodeada de bosques y arboledas, Villiers-Saint-Benoît es rica en agua con sus manantiales, arroyos y el Ouanne, que se extiende por el fondo del valle. La mayor reserva de agua se encuentra en el subsuelo y abastece a un gran número de hogares de la región a través de las redes de distribución interconectadas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data