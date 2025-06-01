La châtaigne, reine du Parc Naturel des Monts d’Ardèche Vallées-d’Antraigues-Asperjoc Ardèche
La châtaigne, reine du Parc Naturel des Monts d’Ardèche
Découverte de la vallée de la Volane et passage dans le village d’Antraigues-sur-Volane, village d’adoption de Jean Ferrat.
English : Chestnuts, the kings of the Monts d’Ardèche Nature Park
A visit to the Volane valley, including the village of Antraigues-sur-Volane, the singer Jean Ferrat’s adopted home.
Deutsch :
Entdecken Sie das Tal der Volane und fahren Sie durch das Dorf Antraigues-sur-Volane, die Wahlheimat von Jean Ferrat.
Italiano :
Scoprite la valle della Volane e visitate il villaggio di Antraigues-sur-Volane, villaggio d’adozione di Jean Ferrat.
Español :
Descubra el valle del Volane y visite el pueblo de Antraigues-sur-Volane, pueblo de adopción de Jean Ferrat.
