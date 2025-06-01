Vallées, châtaignes et volcans Vallées-d’Antraigues-Asperjoc Ardèche

Vallées, châtaignes et volcans Vallées-d’Antraigues-Asperjoc Ardèche vendredi 1 août 2025.

Vallées, châtaignes et volcans

Vallées, châtaignes et volcans Place de la Résistance 07530 Vallées-d’Antraigues-Asperjoc Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit court mais vallonné relie des villages et sites fortement marqués par la culture du châtaignier et le volcanisme. Partez à l’aventure dans ce pays préservé où la beauté de la nature est une invitation au voyage.

http://www.aubenas-vals.com/ +33 4 75 89 02 03

English : Valleys, chestnuts and volcanoes

The short but hilly circuit links villages and sites strongly marked by chestnut cultivation and volcanism. Set off on an adventure in this unspoilt region, where the beauty of nature is an invitation to travel in gentle fashion.

Deutsch :

Diese kurze, aber hügelige Route verbindet Dörfer und Orte, die stark von der Kastanienkultur und dem Vulkanismus geprägt sind. Begeben Sie sich auf ein Abenteuer in diesem unberührten Land, in dem die Schönheit der Natur zu einer Reise einlädt.

Italiano :

Questo percorso breve ma ondulato collega villaggi e siti fortemente influenzati dalla castanicoltura e dal vulcanismo. Partite all’avventura in questa regione incontaminata, dove la bellezza della natura è un invito al viaggio.

Español :

Esta ruta corta pero ondulada enlaza pueblos y parajes fuertemente marcados por el cultivo del castaño y el vulcanismo. Emprenda una aventura en esta región virgen, donde la belleza de la naturaleza invita a viajar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-07 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme