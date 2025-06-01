La cote 204 Château-Thierry Aisne
La cote 204 Château-Thierry Aisne vendredi 1 août 2025.
La cote 204 A pieds
La cote 204 Du parking près du château de Château-Thierry 02400 Château-Thierry Aisne Hauts-de-France
Durée : 165 Distance : 10300.0 Tarif :
Jusqu’en avril 1917, seule une poignée de volontaires américains est engagée dans la Légion étrangère ou certaines formations sanitaires visant à aider les alliés. L’entrée en guerre des Etats-Unis donne une nouvelle dimension au conflit mondial. Désormais, c’est toute la nation et toute la puissance économique américaines qui vont peser dans la balance d’un conflit interminable.
English : La cote 204
Until April 1917, only a handful of American volunteers were engaged in the Foreign Legion or certain medical units to help the allies. The entry of the United States into the war gives a new dimension to the world conflict. From now on, it is the whole American nation and economic power that will weigh in the balance of an interminable conflict.
Deutsch : La cote 204
Bis April 1917 war nur eine Handvoll amerikanischer Freiwilliger in der Fremdenlegion oder in bestimmten Sanitätsformationen zur Unterstützung der Alliierten eingesetzt. Der Kriegseintritt der USA verleiht dem Weltkonflikt eine neue Dimension. Von nun an werden die gesamte Nation und die gesamte Wirtschaftskraft der USA in einem endlosen Konflikt das Zünglein an der Waage sein.
Italiano :
Fino all’aprile 1917, solo pochi volontari americani erano impegnati nella Legione Straniera o in alcune formazioni mediche destinate ad aiutare gli Alleati. L’entrata in guerra degli Stati Uniti diede una nuova dimensione al conflitto mondiale. Da quel momento in poi, l’intera nazione americana e il suo potere economico avrebbero pesato sulla bilancia di un conflitto interminabile.
Español : La cote 204
Hasta abril de 1917, sólo un puñado de voluntarios estadounidenses participaban en la Legión Extranjera o en ciertas formaciones médicas destinadas a ayudar a los aliados. La entrada de Estados Unidos en la guerra dio una nueva dimensión al conflicto mundial. A partir de entonces, toda la nación americana y su poder económico iban a pesar en la balanza de un conflicto interminable.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France