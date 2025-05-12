L’Aisne à vélo des fables et du Champagne Château-Thierry Aisne

L’Aisne à vélo des fables et du Champagne Château-Thierry Aisne vendredi 1 août 2025.

L’Aisne à vélo des fables et du Champagne En VTC

L’Aisne à vélo des fables et du Champagne parking place des Etats-Unis 02400 Château-Thierry Aisne Hauts-de-France

Durée : 330 Distance : 55900.0 Tarif :

Voici un circuit touristique du Champagne qui longe la Marne et son petit affluent le Surmelin, jusqu’au château de Condé. Cette boucle offre de belles perspectives sur les coteaux viticoles

English : L’Aisne à vélo des fables et du Champagne

Here is a touristic circuit of the Champagne region along the Marne river and its small tributary the Surmelin, up to the castle of Condé. This loop offers beautiful perspectives on the wine-growing hillsides

Deutsch : L’Aisne à vélo des fables et du Champagne

Dies ist ein touristischer Rundweg in der Champagne, der entlang des Flusses Marne und seines kleinen Nebenflusses Surmelin bis zum Schloss Condé führt. Diese Schleife bietet schöne Aussichten auf die Weinhänge

Italiano :

Ecco un circuito turistico della Champagne che segue la Marna e il suo piccolo affluente Surmelin, fino al castello di Condé. Questo anello offre una splendida vista sui pendii del vigneto

Español : L’Aisne à vélo des fables et du Champagne

Se trata de un circuito turístico de Champaña que sigue el Marne y su pequeño afluente el Surmelin, hasta el castillo de Condé. Este bucle ofrece hermosas vistas de las laderas de los viñedos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-12 par SIM Hauts-de-France