La Cravant’ure Deux Rivières Yonne

La Cravant'ure A pieds Facile

La Cravant’ure 9, rue d’Orléans 89460 Deux Rivières Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11400.0 Tarif :

Un chemin créé par les élèves de l’école de Cravant pour faire découvrir l’histoire de leur village et de ses environs.

https://www.calameo.com/read/0023342256f3fa90aca88 +33 3 45 02 75 91

English :

A trail created by pupils at Cravant school to help them discover the history of their village and the surrounding area.

Deutsch :

Ein Weg, der von den Schülern der Schule in Cravant angelegt wurde, um die Geschichte ihres Dorfes und seiner Umgebung zu vermitteln.

Italiano :

Un percorso creato dagli alunni della scuola di Cravant per aiutarli a scoprire la storia del loro villaggio e dell’area circostante.

Español :

Recorrido creado por los alumnos de la escuela de Cravant para ayudarles a descubrir la historia de su pueblo y alrededores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data