Cravant Deux Rivières Yonne
Tarif : – – EUR
Début : 2026-05-01 06:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
2026-05-01
L’amicale des sapeurs-pompiers organise son traditionnel vide-greniers du 1er mai au coeur du village médiéval de Cravant. Buvette et restauration sur place. .
Cravant Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 18 44 92
L’événement Vide-grenier du 1er mai Deux Rivières a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois