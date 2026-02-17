Vide-grenier du 1er mai

Cravant Deux Rivières Yonne

Tarif : – – EUR

Début : 2026-05-01 06:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

2026-05-01

L’amicale des sapeurs-pompiers organise son traditionnel vide-greniers du 1er mai au coeur du village médiéval de Cravant. Buvette et restauration sur place. .

Cravant Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 18 44 92

L’événement Vide-grenier du 1er mai Deux Rivières a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois