La Crête VTT- n°54 Hauts de Bienne Jura

La Crête 54R Morbier Les Marais 39400 Morbier Jura Bourgogne-Franche-Comté

Cet itinéraire vous permettra d’ admirer les paysages forestiers et ceux ouverts sur de grandes étendues, typiquement haut-jurassiens. Point d’intérêt à proximité La Fromagerie de Morbier-Grande -Rivière (route royale) La plaine des Marais et le site du Glacier sont réputés pour leurs pistes de ski de fond l’hiver Station de ski alpin familiale Les Gentianes Ludy Park VTT (à coté du stade des Marais) La Roche Devant Les 3 Commères

English :

This itinerary will allow you to admire the forest landscapes and those opened on large areas, typically Haut-Jurassien. Nearby points of interest La Fromagerie de Morbier-Grande -Rivière (route royale) The plain of the Marais and the site of the Glacier are famous for their cross-country ski trails in winter. Family ski resort Les Gentianes Ludy Park VTT (next to the Marais stadium) La Roche Devant Les 3 Commères

Deutsch :

Auf dieser Route können Sie die für das Hochjura typischen Wald- und offenen Landschaften bewundern. Sehenswürdigkeiten in der Nähe Die Käserei von Morbier-Grande-Rivière (königliche Straße) Die Ebene von Les Marais und der Standort des Gletschers sind für ihre Langlaufloipen im Winter bekannt Familienskistation Les Gentianes Ludy Park VTT (neben dem Stadion von Les Marais) La Roche Devant Les 3 Commères

Italiano :

Questo itinerario vi permetterà di ammirare i paesaggi forestali e aperti della Haute-Jurassie. Punti di interesse nelle vicinanze La Fromagerie de Morbier-Grande -Rivière (route royale) La piana del Marais e il sito del Ghiacciaio sono rinomati per le loro piste di sci di fondo in inverno Les Gentianes stazione sciistica per famiglie Ludy Park VTT (accanto allo stadio del Marais) La Roche Devant Les 3 Commères

Español :

Este itinerario le permitirá admirar los paisajes forestales y abiertos de la Alta Jurásica. Puntos de interés cercanos La Fromagerie de Morbier-Grande -Rivière (route royale) La llanura del Marais y el paraje del Glaciar son famosos por sus pistas de esquí de fondo en invierno La estación de esquí familiar de Les Gentianes Ludy Park VTT (junto al estadio del Marais) La Roche Devant Les 3 Commères

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data